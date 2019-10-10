Стали известны новые подробности вооружённого нападения на мужчину в Москве

Удалось установить, что у безработного мужчины 1987 года рождения похитили 56 тысяч 650 долларов (около 3,7 миллиона рублей).

Неизвестные не только ударили мужчину, но и дважды выстрелили ему в голову из пистолета, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

По данным агентства, мужчину также избили руками и ногами. В настоящий момент он находится в реанимации. Удалось установить, что у безработного мужчины 1987 года рождения похитили 56 тысяч 650 долларов (около 3,7 миллиона рублей).

— Установлено, что из машины Dodge Caravan вышли четверо неизвестных в матерчатых масках, один из которых из неустановленного оружия произвёл выстрел в дверь автомобиля Kia Rio и два выстрела в голову находившемуся рядом с иномаркой неработающему гражданину 1987 года рождения, — сообщили в ведомстве.

При этом второй нападавший ударил мужчину топором по голове, а ещё двое начали избивать его руками и ногами.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о разбое в особо крупном размере, совершённом группой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Москве четверо неизвестных в масках напали на мужчину с топором и ограбили его. По имеющимся данным, для розыска подозреваемых вводился план "Перехват". Лайф публиковал видео с места ограбления.