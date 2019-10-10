В российском зоопарке впервые появились ржавые кошки

Ржавая кошка — самая миниатюрная кошка, обитающая на территории Азии. Вес взрослой особи не превышает 1,5–1,6 килограмма.

В Новосибирском зоопарке появились самые маленькие в Азии кошки — рубигинозы, или ржавые кошки, сообщает пресс-служба зоопарка. Это первые представители данного вида, привезённые на территорию России.

— Наш зоопарк сейчас единственный в России, где представлены ржавые кошки. Мы тщательно готовились к их получению. Они довольно сложны в содержании, пугливы. Но зоопарк постарался создать для них все условия, — рассказал директор зоопарка Андрей Шило.

Он также отметил, что у посетителей уже есть возможность увидеть миниатюрных хищников в павильоне "Ночной мир". Их доставили в Новосибирск из Великобритании.

Ржавая кошка — самая миниатюрная кошка, обитающая на территории Азии. Вес взрослой особи не превышает 1,5–1,6 килограмма. Обитают маленькие хищники в основном в Индии и Шри-Ланке. Они очень уязвимы, и в зоопарках России таких зверей раньше не было.

Кроме того, из различных европейских зоопарков в Новосибирск доставили ещё ряд животных. Например, из Словакии привезли самку желтощёкого гиббона.

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