На шахте в Хакасии произошло обрушение породы

Один человек пострадал в результате частичного обрушения породы на шахте "Северная" ПАО "Коммунарский рудник" в Хакасии. Об инциденте сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, обрушение произошло на глубине 170 метров.
— Пострадавший — один, в забое находилось 44 человека, все поднялись самостоятельно. Один человек доставлен в коммунарскую больницу, мужчина 1983 года рождения, — сообщил собеседник агентства.
Как уточняется, предварительный диагноз госпитализированного — тупая травма живота. Также есть подозрение на перелом таза.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram