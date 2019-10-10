На шахте в Хакасии произошло обрушение породы

В момент инцидента в шахте находилось 44 человека, всем удалось выбраться самостоятельно.

Один человек пострадал в результате частичного обрушения породы на шахте "Северная" ПАО "Коммунарский рудник" в Хакасии. Об инциденте сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, обрушение произошло на глубине 170 метров.

— Пострадавший — один, в забое находилось 44 человека, все поднялись самостоятельно. Один человек доставлен в коммунарскую больницу, мужчина 1983 года рождения, — сообщил собеседник агентства.

Как уточняется, предварительный диагноз госпитализированного — тупая травма живота. Также есть подозрение на перелом таза.