Из App Store удалили приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Разработчики приложения, позволяющего в режиме реального времени следить за правоохранителями и протестующими, раскритиковали решение Apple.

Apple удалила из своего магазина приложение HK map live, позволяющее отследить местонахождение полицейских в Гонконге, пишет агентство Reuters.

В заявлении компании отметили, что данное приложение помогало протестующим устраивать засады на сотрудников правоохранительных органов.

Принятые меры объясняют тем, что компания имеет право снять с дистрибуции те приложения, которые могут использоваться для нарушения закона.

Разработчики приложения, позволяющего в режиме реального времени следить за правоохранителями и протестующими, раскритиковали заявление Apple.

— Мы не согласны с заявлениями о том, что HK map представляет угрозу для правоохранительных органов и местных жителей, — написали они в "Твиттере".

По их словам, разработкой пользовались не только протестующие, но и мирные жители, а также журналисты, туристы и сторонники правительства, желавшие избежать попадания в центр беспорядков, происходящих в Гонконге.

Напомним, протесты в Гонконге не утихают с весны, а в июне набрали силу. Причиной выхода на улицы миллионов человек стало намерение властей внести изменения в законодательство и ограничить юридическую независимость города от материкового Китая.

Глава Администрации Гонконга Кэрри Лам приняла решение отказаться от идеи продвижения законопроекта об экстрадиции, однако теперь протесты идут под лозунгами наказать власти за жестокое обращение с согражданами. Также манифестанты призывают Коммунистическую партию Китая вернуть власть народу. Последний раз волна беспорядков всколыхнула Гонконг в начале октября.