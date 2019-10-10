На Байкале произошло землетрясение

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Фото © Pixabay

В Иркутской области произошло землетрясение силой 3,7 балла. Об этом сообщает Байкальский филиал ФИЦ Единой географической службы РАН.

Жители областного центра ощутили толчок в 12:11 (07:11 по московскому времени). О разрушениях и пострадавших не сообщается. Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал в 15 километрах от посёлка Большое Голоустное.

<p>Фото © <a href="http://seis-bykl.ru/modules/Main/arxiv/2019-10-10_04:11.jpg" target="_blank">Байкальский филиал ФИЦ</a></p>

Магнитуда — 3,7, энергетический класс — 11,6. Разрушений, пострадавших нет, — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС России.

Также сообщается, что толчки ощутили жители соседней с Иркутской областью Бурятии. Пользователи соцсетей пишут, что землетрясение ощущалось в центре Улан-Удэ.

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