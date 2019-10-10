Ветеринары рассказали, как рыбки и муравьи помогут против стресса

Эксперты отмечают, что для каждого человека можно подобрать определённый вид рыбок, исходя из его предпочтений.

Аквариумные рыбки и муравьиные фермы помогут снять напряжение и преодолеть стрессовое состояние. Об этом агентству "Москва" рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы.

— Созерцание безмятежно плавающих рыбок помогает отвлечься от сторонних забот и успокоиться, — рассказали эксперты.

Ветеринары отмечают, что для каждого человека можно подобрать определённый вид рыбок. Например, гуппи подойдут для тех, у кого мало времени, ведь они не требуют особого ухода. Для любителей неспешного созерцания советуют завести медленных вуалехвостов, а желающим посмотреть на активных стайных рыбок — данио. Кроме того, можно завести аквариумных креветок или раков.

Тем, кто по каким-то причинам не хочет заводить рыбок, советуют обзавестись формикарием. Эксперты отмечают, что за муравьями наблюдать даже интереснее, чем за аквариумом.

— Так называемая классовость у этих насекомых позволяет следить за социальной жизнью в муравейнике: за сбором припасов, выращиванием молодняка, уходом за королевой, за уборкой камер, — говорят ветеринары.

При этом отмечается, что лучше покупать настоящую муравьиную ферму, а не популярные формикарии с гелевым наполнителем, которые не подходят для содержания муравьиной семьи.