Москвичи выберут имя малышке альпака

Несмотря на то что родителей малышки — Педро и Досю — привезли на ВДНХ ещё в 2016 году, первое потомство они дали только сейчас.

Жители столицы смогут выбрать имя первому детёнышу альпака, который родился на "Городской ферме" в "Парке ремёсел" на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Долгожданное прибавление в семье альпака случилось в конце сентября. У коричневого самца Педро и белоснежной самки Доси появилась на свет кудрявая малышка.

Сейчас вес пока ещё безымянного детёныша составляет около пяти килограммов. Пока она питается материнским молоком, но уже начинает интересоваться сеном, травой и ивовыми ветками. Увидеть маленькую альпака вместе с родителями можно на "Городской ферме" после полудня — тогда всё семейство выходит на прогулку.

— Детёныш растёт крепким и здоровым. От матери малышка унаследовала покладистый характер, а от отца — густую кудрявую шерсть тёмного окраса. Дело осталось за малым — выбрать имя. И в этом мы рассчитываем на помощь неравнодушных горожан, — цитирует портал пресс-службу ВДНХ.

Предложить свои варианты имени для новорождённой альпака можно с 10 по 18 октября на официальных страницах ВДНХ в "Инстаграме", "Фейсбуке" и в социальной сети "ВКонтакте". Организаторы выберут самое красивое, звучное и необычное имя и вручат победителю сертификат на посещение "Городской фермы" номиналом в 1500 рублей.