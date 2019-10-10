Умер автор серии картин "Петербургские коты"

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Фото © VK / МУЗЕЙ КОШКИ =^.^=

Художник Владимир Румянцев, написавший серию картин "Петербургские коты" и создавший эмблему Музея кошки, умер в возрасте 62 лет в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба музея.

<p>Картина &#34;Хеллоуин по-питерски&#34;. Автор: Владимир Румянцев. Фото © Галерея <a href="https://artangels.ru/suveniri/vladimir-rumyancev/" target="_blank">Artangels</a></p>

9 октября 2019-го не стало замурчательного художника Владимира Румянцева, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека, — написали на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

Художник родился в Череповце, а образование получил в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Наибольшую известность ему принесла серия работ "Петербургские коты".

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