Психологи назвали повышенное либидо и вечерний жор признаками депрессии

Также эксперты рассказали, что грусть и плохое настроение на протяжении полутора месяцев тоже могут говорить о депрессии.

Чрезмерная сексуальная активность и повышенный аппетит в вечернее время в сочетании с отсутствием радости от жизни могут являться признаками "маскированной депрессии". Об этом агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

— Если у человека субдепрессивное состояние или "маскированная депрессия", у него может быть чрезмерно завышенный аппетит (особенно вечерами) или завышенное сексуальное либидо в сочетании со всеми вышеперечисленными симптомами, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в департаменте напомнили о явных признаках депрессивного состояния: хронической усталости, проблемах со сном, трудностях при выполнении какой-либо работы. По словам экспертов, грусть и плохое настроение на протяжении полутора месяцев также могут говорить о наличии депрессии.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин страдает от расстройств настроения.