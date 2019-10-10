Самолёт Ан-12 загорелся при посадке в Екатеринбурге — видео

Военно-транспортный самолёт Ан-12 загорелся при аварийной посадке в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что возгорание было быстро ликвидировано. Всего на борту находилось 20 человек, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас работа аэропорта Кольцово временно приостановлена.

В свою очередь, "Интерфакс" сообщает, что экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси и самолёт приземлился на запененную полосу.

Напомним, ранее Лайф сообщил, что военно-транспортный Ан-12 сел на "брюхо" в Кольцово.