Самолёт Ан-12 загорелся при посадке в Екатеринбурге — видео

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Кадр из видео © Телеграм-канал "Екатеринбург № 1"

Военно-транспортный самолёт Ан-12 загорелся при аварийной посадке в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что возгорание было быстро ликвидировано. Всего на борту находилось 20 человек, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас работа аэропорта Кольцово временно приостановлена.

В свою очередь, "Интерфакс" сообщает, что экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси и самолёт приземлился на запененную полосу.

Напомним, ранее Лайф сообщил, что военно-транспортный Ан-12 сел на "брюхо" в Кольцово.

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