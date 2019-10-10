Учёные рассказали о неожиданной пользе томатов для мужчин

По данным исследователей, употребление ликопина, содержащегося в помидорах, делает мужские половые клетки больше и активнее.

Учёные из Университета Шеффилда провели серию экспериментов и выяснили, что содержащийся в помидорах ликопин способствует лечению бесплодия у мужчин. Соответствующее заявление опубликовали на сайте учебного заведения.

Чтобы проверить свою теорию, учёные решили провести эксперимент, в котором приняли участие 60 добровольцев в возрасте от 19 до 30 лет. В течение 12 недель половина участников эксперимента принимали плацебо, в то время как другим предлагали добавки, содержащие ликопин.

Чтобы оценить эффект, до и после эксперимента у мужчин взяли анализы крови и спермы. Выяснилось, что сперматозоиды употреблявших добавки с веществом стали активнее на 40%, при этом их размеры значительно увеличились.

— Мы действительно не ожидали, что будет какая-то разница в сперме у мужчин, которые принимали таблетки, по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Когда расшифровали результаты, я чуть не упал со стула, — рассказал профессор Аллан Пейси, возглавивший эксперимент.

Эксперты отметили, что вещество, содержащееся в томатах, плохо усваивается. Поэтому для эффективного лечения бесплодия нужно употреблять препараты, содержащие ликопин.

Комментируя свой эксперимент, исследователи заметили, что в нём участвовали не полностью бесплодные мужчины, а лишь те, чьи показатели незначительно отклонялись от нормы.

Теперь они надеются провести более масштабный эксперимент, чтобы подтвердить или опровергнуть влияние добавки на мужчин с проблемами фертильности. В рамках работы учёные хотят проверить, поможет ли вещество завести детей тем парам, которым до сих пор это не удавалось.