Marvel может снять полностью женское супергеройское кино

Marvel Studios может снять фильм, в котором супергероями будут только женщины. Об этом сообщает Variety со ссылкой на актрису Бри Ларсон, которая ранее сыграла в нескольких картинах киностудии.

— Я бы сказала, что очень много женщин из актёрского состава Marvel подошли к Кевину и сказали: "Мы вместе займёмся этим. Мы хотим сделать это", — цитирует издание актрису.

По словам Ларсон, при большом желании и инициативе со стороны зрителей это вполне возможно.

Актриса Бри Ларсон исполнила главную роль в фильме "Капитан Марвел", который в 2019 году в мировом прокате собрал более одного миллиарда долларов. В этом году ещё одна картина Marvel Studios "Мстители: Финал" установила исторический рекорд по сборам — почти 2,8 миллиарда долларов.