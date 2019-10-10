Путин поприветствовал участников форума "Россия – спортивная держава"

По словам президента, с 2019 года форум будет проходить ежегодно (ранее он проводился раз в два года).

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам, организаторам и гостям VIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

— За 10 лет работы форум зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для содержательного общения по самому широкому кругу проблем современного спорта, обмена лучшим опытом между представителями национальных и международных спортивных федераций, атлетами, тренерами, руководителями общественных организаций, — подчеркнул глава государства.

Также российский лидер поддержал идею изменить формат спортивного форума и проводить его ежегодно.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что Россия разделяет гуманистические ценности, которые лежат в основе форума. Также глава государства добавил, что мероприятие может рассчитывать на поддержку государства.

В заключение Путин выразил уверенность в том, что форум "даст старт новым ярким инициативам", а также послужит трамплином для укрепления международных контактов.

Напомним, что VIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдёт 10–11 октября в Нижнем Новгороде. В этом году уникальная дискуссионная площадка для представителей спортивного сообщества, на которой обсуждаются актуальные вопросы развития спорта и физической культуры, привлечёт не только российских лидеров отрасли, но и зарубежных.