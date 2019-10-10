Путин поприветствовал участников форума "Россия – спортивная держава"

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

По словам президента, с 2019 года форум будет проходить ежегодно (ранее он проводился раз в два года).

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам, организаторам и гостям VIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

За 10 лет работы форум зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для содержательного общения по самому широкому кругу проблем современного спорта, обмена лучшим опытом между представителями национальных и международных спортивных федераций, атлетами, тренерами, руководителями общественных организаций, — подчеркнул глава государства.

Также российский лидер поддержал идею изменить формат спортивного форума и проводить его ежегодно.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что Россия разделяет гуманистические ценности, которые лежат в основе форума. Также глава государства добавил, что мероприятие может рассчитывать на поддержку государства.

В заключение Путин выразил уверенность в том, что форум "даст старт новым ярким инициативам", а также послужит трамплином для укрепления международных контактов.

Напомним, что VIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдёт 10–11 октября в Нижнем Новгороде. В этом году уникальная дискуссионная площадка для представителей спортивного сообщества, на которой обсуждаются актуальные вопросы развития спорта и физической культуры, привлечёт не только российских лидеров отрасли, но и зарубежных.

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