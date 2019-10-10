В Москве трое неизвестных с оружием ограбили водителя на 5 млн рублей

В Москве трое неизвестных с огнестрельным оружием напали на водителя директора одной из столичных компаний и украли у него пять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка полиции города.

Инцидент произошёл вечером 9 октября на Зеленодольской улице.

— Трое неизвестных в масках распылили неустановленную жидкость из баллончика ему в лицо, после чего, угрожая огнестрельным оружием, открыто похитили пять миллионов рублей, принадлежащих директору фирмы, и скрылись на автомобиле KIA Rio серебристого цвета, — сообщили в ведомстве.

Сейчас проходит доследственная проверка по факту происшествия.

Ещё одна крупная кража произошла накануне в одном из московских ресторанов. Неизвестный украл у посетителя сумку с валютой на два миллиона рублей.