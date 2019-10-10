Зеленский заявил, что встреча с Путиным пока не планируется, но она нужна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным пока не планируется, но она нужна для разрешения конфликта в Донбассе.

— Встречаться мы можем в двух форматах: "нормандский формат" и прямая встреча моя с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против. Я не знаю (возможна ли встреча. — Прим. ред.). Я не могу сейчас сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну, — заявил Зеленский в ходе десятичасового пресс-марафона.

Ранее российский лидер рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не наступать на те же грабли, что и его предшественник Пётр Порошенко. Речь идёт о преследовании политических оппонентов.