Тела двух стюардов авиакомпании "Россия" нашли в Химках

Мужчины скончались на съёмной квартире. Внешних признаков насильственной смерти у них не было.

В подмосковных Химках в съёмной квартире обнаружили тела двух мужчин 1990 и 1992 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

С места происшествия было изъято порошкообразное вещество. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в областном управлении МВД РФ, погибшие работали бортпроводниками в авиакомпании "Россия".

По факту инцидента начата доследственная проверка. Белый порошок направлен на химическое исследование.

Источник Лайфа в правоохранительных органах уточнил, что на месте изъяли металлическую трубку с тарелки и кристаллообразное вещество, а также пустые пакетики от неизвестного пока порошка и некий свёрток. Всё это направили на экспертизу.