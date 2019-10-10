Зеленский заявил о стремлении Порошенко стать лидером нового "Майдана"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник Пётр Порошенко хочет стать лидером нового "Майдана". Об этом украинский лидер заявил в ходе своей большой встречи с представителями СМИ, которая, как предполагается, продлится десять часов.

— Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого "Майдана". Его риторика меняется, как и его статус. Но единственное, что он забывает, — что он уже не президент, — отметил Зеленский и добавил, что, по его мнению, Порошенко и сам ещё не верит, что он больше не первое лицо государства.

Напомним, Зеленский решил устроить целый пресс-марафон в Киеве. В нём принимают участие около 300 журналистов, разговор украинского лидера с представителями СМИ проходит в гастрономическом центре Kyiv Food Market. Зеленский общается за столом с небольшими группами журналистов, которые сменяют друг друга.