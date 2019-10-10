Названы регионы РФ, где пенсионеры чаще страдают психическими расстройствами

В целом по России количество пожилых людей, страдающих ментальными расстройствами, по сравнению с показателями 2015 года сократилось на 14%.

В России наибольшее количество пенсионеров, которые страдают психическими расстройствами, было зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе (3681,3 случая на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста). Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Также большое количество душевнобольных пожилых людей отмечается в Орловской области (5758,4) и Республике Марий Эл (5753).

И, напротив, самые низкие показатели были зафиксированы в Чеченской Республике (857,3 случая на 100 тысяч), Республике Ингушетия (1240,7 случая) и Псковской области (1755 случаев).

При этом, согласно последним данным Минздрава РФ, число пенсионеров с ментальными расстройствами в России сократилось на 14% за последние четыре года.

Ежегодно 10 октября при поддержке Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день психического здоровья. Его цель — информирование общества о проблеме развития психических заболеваний.

Ранее Лайф писал, что специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения представили результаты исследования, приуроченного ко Всемирному дню психического здоровья, об уровне стресса, в котором находятся россияне.