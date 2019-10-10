Стала известна причина задержки рейса "Аэрофлота" в Барнауле: треснуло стекло

Названа причина 12-часовой задержки самолёта Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", который собирался вылететь из Барнаула в Москву. Выяснилось, что у лайнера треснуло лобовое стекло.

— Разгерметизации салона и кабины пилотов не допущено. На борту воздушного судна находилось семь членов экипажа и 125 пассажиров, из них двое детей, — сообщили в следственных органах Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Добавим, стекло лайнера треснуло при подлёте к Барнаулу.

Как уже сообщал Лайф, лайнер должен был вылететь около трёх часов ночи, но из-за трещины в стекле рейс перенесли на 15:00.