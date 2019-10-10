В России двух кубинцев осудили за попытку сбежать в Норвегию

Печенгский районный суд Мурманской области приговорил двух граждан Кубы к шести месяцам колонии за попытку незаконного пересечения российско-норвежской границы.

— Суд назначил наказание подсудимым Вера Гансалес Рудди и Кинтана Родригес Моисес в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении суда.

4 июля 2019 года кубинцы 1991 года рождения пешком прошли зону с инженерно-техническими пограничными сооружениями в Мурманской области и попытались пересечь российско-норвежскую границу, однако им помешали сотрудники ФСБ.

Нарушители признали свою вину и предстали перед судом.