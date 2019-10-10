В Минздраве не нашли оснований для увольнения директора НИИ детской онкологии

Комиссия Минздрава РФ не нашла оснований для увольнения Светланы Варфоломеевой с поста директора НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в состав НМИЦ онкологии им. Блохина. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала глава комиссии Елена Байбарина.

— Комиссия Минздрава не нашла для этого ни малейшего основания, наоборот, мы рекомендуем директору (НМИЦ онкологии им. Блохина Ивану Стилиди) поддержать её деятельность, — отметила она.

По словам Байбариной, только пять медработников из 52 опрошенных заявили о неблагоприятной обстановке в больнице, при этом доказательств своих слов они не привели.

Напомним, конфликт в онкоцентре начался в конце сентября: 26 онкологов пригрозили увольнением. В итоге восемь сотрудников написали заявление. Позже директор медучреждения заявил, что ситуация урегулирована. При этом Минздрав встал на сторону руководства онкоцентра и не поддержал врачей.

Сегодня, 10 октября, о результатах проверки в медучреждении рассказывают директор Департамента медпомощи детям Минздрава РФ Елена Байбарина и детский онколог Александр Румянцев, главный внештатный специалист.