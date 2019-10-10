Добрый москвич одолжил другу 5 млн на ипотеку, а тот пропал

При этом никаких расписок или иных документов, подтверждающих факт передачи денег, составлено не было.

Житель столицы лишился пяти миллионов рублей, когда решил помочь другу выплатить ипотеку. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Мужчина, работающий ведущим аналитиком организации, обратился в правоохранительные органы накануне. Он рассказал, что ещё в мае прошлого года одолжил другу пять миллионов рублей на погашение ипотечного кредита. Вскоре после этого приятель перестал выходить на связь. При этом никаких расписок или иных документов, подтверждающих факт передачи денег, составлено не было.

Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.