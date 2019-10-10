Блогера из Читы арестовали на пять суток за пранк со взрывом собственной машины

Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

Центральный районный суд Читы приговорил к административному аресту 36-летнего местного жителя, который в погоне за лайками в соцсетях сымитировал взрыв своего автомобиля, припаркованного рядом с остановкой общественного транспорта. Незадачливый блогер проведёт под стражей в спецприёмнике ближайшие пять суток. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Забайкальскому краю, для правдоподобности и спецэффектов обвиняемый использовал дымовую шашку. Но сам шутник в суде пояснил, что хотел не напугать земляков, а всего лишь проверить, придёт ли кто-то из них на помощь к попавшему в беду незнакомому автомобилисту.

Напомним, что судебного вердикта ждёт и пранкер из Тюмени, гонявшийся за прохожими с бензопилой. Ему грозит административный штраф в размере тысячи рублей или арест на 15 суток.

А в Волгограде пранкеры в полицейской форме обыскивали прохожих, за что, разумеется, и поплатились.