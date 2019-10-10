Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце — видео

10 октября 2019 г.
Недалеко от аэропорта в австрийском Линце прогремел взрыв. Как минимум девять человек получили травмы, состояние троих оценивается как тяжёлое. О ЧП сообщает газета Kronen Zeitung.
Energie AG Gebäude beim Flughafen Linz ist explodiert !!#linz #hörsching #bluedanubeairport #explosion #brand #flughafen #flughafenlinz #energieag #brand #oberoesterreich pic.twitter.com/H1aSXN4gyX— Christian Zeintl (@chriszeintl) 10 октября 2019 г.
По данным СМИ, взрыв произошёл на предприятии по утилизации мусора.
На кадрах можно заметить сильное возгорание и задымление. На месте работает 18 пожарных расчётов.
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