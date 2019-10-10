Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце — видео

Недалеко от аэропорта в австрийском Линце прогремел взрыв. Как минимум девять человек получили травмы, состояние троих оценивается как тяжёлое. О ЧП сообщает газета Kronen Zeitung.

По данным СМИ, взрыв произошёл на предприятии по утилизации мусора.

На кадрах можно заметить сильное возгорание и задымление. На месте работает 18 пожарных расчётов.