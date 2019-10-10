Министра безопасности Индонезии ранили ножом в живот

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Фото © Twitter/CGTN

В правительстве Виранто занимает сильные позиции и, по сути, курирует весь силовой блок, включая вооружённые силы республики.

Министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Виранто получил ножевое ранение в городе Пандегланг, куда прибыл с инспекционным визитом. Об этом сообщает портал Detik.

В момент, когда 72-летний министр выходил из автомобиля, злоумышленник нанёс ему два удара ножом в область живота. Также ранения получил глава местного управления полиции.

<p>Оружие нападавшего. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DukeCondet/status/1182215319735001089" target="_blank">Duke of Condet‏</a></p>

Нападавшего удалось задержать. Также позже была арестована его супруга, которую подозревают в подготовке покушения на чиновника. Виранто доставили в местную больницу, но потом на вертолёте перевезли в военный госпиталь в Джакарту.

В правительстве он занимает сильные позиции и, по сути, курирует весь силовой блок, включая вооружённые силы республики.

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