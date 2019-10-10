Зеленский заявил, что Украина должна контролировать границу с РФ

Президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Украина должна контролировать госграницу с Россией. Своими мыслями президент поделился в ходе десятичасового пресс-марафона.

По его мнению, одним из вариантов решения проблемы может стать появление миротворцев на границе между странами.

— Мы должны контролировать с вами границу? Должны сто процентов. А как? Миротворцы — один из путей, — заявил украинский лидер.

Ранее он также отметил, что пока не планирует проводить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, однако понимает, что это нужно сделать для разрешения конфликта в Донбассе.