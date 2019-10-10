Оззи Осборн снова отложил турне из-за болезни

Музыкант извинился перед фанатами и пообещал, что обязательно отыграет запланированные концерты, как только поправится.

Британский рок-исполнитель Оззи Осборн и бывший фронтмен группы Black Sabbath вновь перенёс даты концертного турне по Европе из-за восстановления после обострившейся на фоне пневмонии старой травмы. Об этом сообщается на сайте музыканта.

К посту прикрепили видео, в котором музыкант признался, что устал болеть, но не намерен сдаваться и уходить со сцены. Поблагодарив поклонников за терпение и поддержку, он пообещал провести запланированные концерты, когда ему станет лучше.

В феврале Оззи Осборна госпитализировали из-за осложнений, связанных с гриппом. Позже его перевели в отделение интенсивной терапии. Музыкант был вынужден отменить туры в Австралии, Новой Зеландии и Японии. В апреле этого года музыкант отменил турне по Европе из-за неудачного падения.