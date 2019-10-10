Подруга умершего в Химках стюарда рассказала, что он "пошёл на тусовку" и пропал

По словам девушки, 27-летний Антон Ж. был родом из Кирова. Он проживал в Химках в общежитии "Аэрофлота".

Подруга одного из двух бортпроводников "России", тела которых нашли в съёмной квартире в Химках, рассказала Лайфу, что молодой человек пропал ещё 8 октября, когда ушёл развлекаться.

— Восьмого числа он пропал и не выходил на связь. Сегодня его мама хотела пойти подавать заявление в полицию. Он работает в "Аэрофлоте" стюардом. Восьмого числа он сказал, что пошёл на тусовку, и всё — пропал, — рассказала собеседница Лайфа.

По словам девушки, 27-летний Антон Ж. был родом из Кирова. Он проживал в Химках в общежитии авиакомпании.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что тела двух стюардов авиакомпании "Россия" (дочка "Аэрофлота") нашли в Химках. При этом рядом с ними был белый порошок, который направили на экспертизу.