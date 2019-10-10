Греф назвал минимальными последствия утечки в Сбербанке

По словам главы банка, после окончания расследования учреждение поделится информаций со всеми участниками рынка.

В Сбербанке считают последствия утечки данных пяти тысяч клиентов минимальными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу банка Германа Грефа.

— На прошлой неделе мы пережили известный инцидент, слава богу, что мы его пережили с минимальными потерями. И слава богу, что мы в считаные часы сумели раскрыть то, что произошло, — сказал он.

Также Греф отметил, что банк продолжает расследовать инцидент и собирать данные об утечке. После завершения всех процедур Сбербанк планирует собрать всех участников рынка и поделиться с ними деталями ситуации.

Ранее в банке опровергли информацию об утечке данных 60 миллионов кредитных карт, подтвердив утечку данных лишь пяти тысяч учётных записей. В банке также уже выявили сотрудника, который пытался похитить информацию.