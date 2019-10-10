Греф назвал минимальными последствия утечки в Сбербанке

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Герман Греф. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

По словам главы банка, после окончания расследования учреждение поделится информаций со всеми участниками рынка.

В Сбербанке считают последствия утечки данных пяти тысяч клиентов минимальными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу банка Германа Грефа.

На прошлой неделе мы пережили известный инцидент, слава богу, что мы его пережили с минимальными потерями. И слава богу, что мы в считаные часы сумели раскрыть то, что произошло, — сказал он.

Также Греф отметил, что банк продолжает расследовать инцидент и собирать данные об утечке. После завершения всех процедур Сбербанк планирует собрать всех участников рынка и поделиться с ними деталями ситуации.

Ранее в банке опровергли информацию об утечке данных 60 миллионов кредитных карт, подтвердив утечку данных лишь пяти тысяч учётных записей. В банке также уже выявили сотрудника, который пытался похитить информацию.

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