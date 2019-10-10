Преступники в масках зарезали ростовчанку и скрылись на Kia

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Фото © "Ростов главный" / VK 

Скорая и полиция приехали быстро, но пострадавшая уже скончалась. Преступников ищут.

Жестокое преступление произошло на улице Нансена в Ростове-на-Дону. Двое злоумышленников с ножом напали на женщину буквально средь бела дня и скрылись. Скорая и полиция приехали быстро, но пострадавшая уже скончалась.

<p>Фото © <a href="https://vk.com/rostovnadonu" target="_blank">&#34;Ростов главный&#34; / VK</a></p>

По данным Лайфа, убийцы скрылись на светлом авто "Киа". Госномер правоохранителям тоже известен, машину ищут.

Как сообщает паблик "Ростов главный" со ссылкой на очевидцев, один из подозреваемых был в медицинской маске, второй — с бородой и пластырем на щеке.

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