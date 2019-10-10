Преступники в масках зарезали ростовчанку и скрылись на Kia

Скорая и полиция приехали быстро, но пострадавшая уже скончалась. Преступников ищут.

Жестокое преступление произошло на улице Нансена в Ростове-на-Дону. Двое злоумышленников с ножом напали на женщину буквально средь бела дня и скрылись. Скорая и полиция приехали быстро, но пострадавшая уже скончалась.

По данным Лайфа, убийцы скрылись на светлом авто "Киа". Госномер правоохранителям тоже известен, машину ищут.

Как сообщает паблик "Ростов главный" со ссылкой на очевидцев, один из подозреваемых был в медицинской маске, второй — с бородой и пластырем на щеке.