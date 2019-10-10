Родившая на свалке 12-летняя украинка отказалась от ребёнка

Девочка родила малыша в сентябре. Она и её семья живут на свалке в украинском городе Ровно.

На Украине родившая ребёнка 12-летняя цыганская девочка отказалась от него, сообщает "Радиотрек".

— Мама ребёнка — жительница Закарпатской области, поэтому сейчас ведутся переговоры о переводе мальчика в одно из заведений Закарпатья, — сказала заместитель главного врача по неонатологии Ровенского областного перинатального центра Галина Ковалева.

Также уточняется, что отказ от ребёнка произошёл сразу после его рождения. У малыша обнаружены проблемы со здоровьем, ему требуется особый уход. Ребёнка планируют передать в детский дом.

Напомним, в сентябре в украинском городе Ровно 12-летняя цыганка родила ребёнка. Её семья официально зарегистрирована в селе Закарпатской области, но по факту они живут на местной свалке.