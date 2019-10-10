ФСБ задержала в Крыму россиянина за подготовку взрыва в административном здании

В гараже у члена украинской экстремистской организации нашли СВУ и бутылки с зажигательной смесью.

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму россиянина, который готовился устроить взрыв в одном из административных зданий. Он приверженец нацистской идеологии и состоит в украинской экстремистской организации, сообщили в ЦОС Федеральной службы безопасности.

— Задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий Республики Крым, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Сотрудники спецслужбы обыскали его гараж, где нашли уже готовое самодельное устройство, компоненты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью.