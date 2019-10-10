Молодой учитель ОБЖ устроил на уроке истерику и набросился на детей — видео

После инцидента специалиста уволили. Его действия признали несовместимыми с должностью педагога. Однако интернет-пользователи думают иначе.

Обычный урок ОБЖ в посёлке Боровской Тюменской области закончился нервным срывом молодого учителя Виктора Садлинского. После того как школьники сорвали урок, преподаватель вышел из себя и раздал ребятам оплеухи.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл сегодня, 10 октября, в Боровской средней общеобразовательной школе № 2. Молодой специалист, который работал в учреждении с февраля 2019 года, сорвался на учеников девятого класса. При этом ранее педагог не был замечен в жестоком обращении с детьми или вопиющем поведении.

О случившемся в самом учебном заведении знали с самого утра — ещё до того, как ролик попал в Сеть. Об инциденте сразу доложили в администрацию области, были оповещены родители девятиклашек. Директор школы публично извинилась перед классом и родителями детей, которые были вовлечены в ситуацию.

Сейчас на место выехали сотрудники управления образования, проводится проверка. Кроме того, выясняется, как в школе соблюдается педагогическая этика.

— Я глубоко возмущена тем, что случилось, я понимаю, что такого не должно происходить в нашей школе. Учитель уже уволен по статье 336 ТК РФ, это действия, несовместимые с должностью педагога. Даже однократное применение психического давления или физического насилия по отношению к детям, — заявила Лайфу начальник управления образования Администрации Тюменской области Ольга Буторина.

Она добавила, что в ситуации, которая произошла на уроке ОБЖ, рассматривается исключительно поведение учителя.

— Если ты работаешь с детьми, значит, будь добр, даже если у тебя неприятности в семье, проблемы где-то ещё, будь добр и держи себя в руках, — подчеркнула Буторина.

Также начальник управления образования Администрации Тюменской области отметила, что с детьми, которые были вовлечены в инцидент на уроке, работают психологи.

Примечательно, что, когда в Интернете была опубликована видеозапись инцидента, большинство пользователей Сети, напротив, встали на защиту учителя.

— Дети стали очень хитрыми. Они, как обычно, сняли итог своих пакостей и дешёвых понтов. В защиту учителя могу сказать, что у каждого терпения есть конец, а мы все не знаем, что было до этого за кадром, — пишут пользователи.

— Учитель сейчас — это мясо. Ты не просто человеком себя не чувствуешь. Ты чувствуешь себя никем. Прав нет. Уважения нет. Дети чувствуют полную безнаказанность, — отмечает другой комментатор.