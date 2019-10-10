За неделю до жёсткой посадки Ан-12 в Кольцово прошли учения с похожей легендой

В воздушной гавани отрабатывали эвакуацию самолёта с аэродрома. Чтобы поднять железную птицу, на поле пригнали спецтехнику.

Третьего октября в уральском аэропорту Кольцово прошли масштабные учения, сценарий которых удивительным образом совпал с сегодняшним реальным инцидентом. Сотрудники служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов, а также специалисты наземного обслуживания проводили совместную тренировку перед началом осенне-зимнего сезона.

По легенде, воздушное судно совершило аварийную посадку: сломана передняя стойка шасси. Из-за поломки многотонный борт не мог покинуть лётное поле. Чтобы поднять железную птицу, на поле пригнали спецтехнику. Автокраном самолёт погрузили на трал, который отвёз судно в импровизированный ангар. Аналогичные маневры разворачиваются в Кольцово и в эти минуты.

Как уже сообщал Лайф, Ан-12 совершил аварийную посадку в Кольцово без шасси. В итоге самолёт сел на "брюхо". На борту было 17 человек, никто не пострадал.