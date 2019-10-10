Путин назначил новых глав сразу нескольких управлений президента

Лидер России Владимир Путин назначил Максима Травникова начальником управления президента по вопросам госслужбы и кадров, сообщается на сайте Кремля.
Руководителем управления президента по обеспечению конституционных прав граждан стала Татьяна Локаткина.
Также Антон Фёдоров был назначен на должность начальника управления информационного и документационного обеспечения президента.
Напомним, накануне Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника. Причиной стало его утверждение на другую должность — министра Евразийской экономической комиссии, которую, по словам пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова, он не сможет совмещать.
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