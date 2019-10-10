Мошенники попытались украсть из банка миллионы с помощью фальшивой бабушки

Банду выдал фальшивый паспорт. Всем троим злоумышленникам, включая 63-летнюю пенсионерку, грозят длительные сроки заключения.

Поистине кинематографичная история произошла в подмосковном Одинцове, передаёт КП. Там банда мошенников попыталась выдать 63-летнюю пенсионерку из Пскова за 74-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, чтобы обчистить её счета. Любопытно, что бабушка осознанно принимала участие в афере, полностью отдавая отчёт своим действиям.

В отделение банка пожилая мошенница заявилась с фальшивым паспортом. Она потребовала выдать ей все средства, имеющиеся на счету. Но поскольку сумма оказалась немаленькой (более 8 миллионов рублей), то на бабушку в компании двух подозрительных спутников было решено посмотреть повнимательнее.

После проверки документов клерк заподозрил, что паспорт имеет признаки подделки. Вскоре к отделению банка подъехал наряд полиции, который повязал всех троих.

В отношении всех членов банды возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), а также по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой).

Ранее Минтруд предупредил россиян о мошенниках, предлагающих "пособия" от его имени. Неизвестные пытаются получить доступ к персональным данным граждан под предлогом якобы полагающихся им начислений. И многие, к сожалению, клюют на удочку злоумышленников.

Кроме того, Лайф рассказывал, как у клиентов Сбера воруют деньги через мобильный банк. Оказывается, мошенникам достаточно привязать свой номер к аккаунту клиента, чтобы увести все средства с любого пластика.