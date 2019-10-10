Большинство россиян не следят за состоянием своих родинок

А ровно половина опрошенных признались, что не хотят пройти бесплатную медицинскую диагностику.

Около 65% россиян слышали о заболевании меланома, но лишь 20% постоянно следят за состоянием своих родинок. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

— В целом россияне не отличаются повышенным вниманием к своим родинкам: 40% в принципе не обращают на них внимания (среди мужчин и молодёжи 18–24 лет — по 56%), 39% — обращают внимание на особенности родинок только иногда, — говорится в пресс-релизе ВЦИОМа.

Чаще за состоянием родинок следят женщины — 27% опрошенных. У мужчин — всего 10%. Ровно половина опрошенных ответила отрицательно на вопрос о желании пройти бесплатное медицинское обследование родинок на меланому.

Четверть респондентов не считают меланому серьёзным заболеванием, 21% опрошенных признались, что не знают, к врачу какой специальности обратиться для диагностики заболевания. 8% россиян сказали, что просто не хотят узнать о плохом диагнозе: "Меньше знаешь — крепче спишь", — заявили они.

Меланома — злокачественная опухоль кожи. Она может располагаться на любом участке кожного покрова, маскируясь под родинку. Меланома является одной из самых опасных и рецидивирующих злокачественных опухолей.