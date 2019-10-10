В "Улице Сезам" появилась новая героиня с мамой-наркоманкой

Авторы детской программы хотят обратить внимание на зависимость, которая широко распространилась в США.

В известном детском шоу "Улица Сезам" появился новый герой — зелёная кукла Карли, которая переживает из-за наркотической зависимости матери. Об этом сообщает The Guardian.

— Я здесь с моей подругой Салией. У её родителей одна и та же проблема — зависимость... болезнь, которая заставляет людей чувствовать, что им нужно принимать наркотики или пить алкоголь, чтобы чувствовать себя хорошо. Моей маме было тяжело, и я чувствовала, что моя семья — единственная, кто столкнулся с этим. Но теперь я встретила много таких же детей, как мы, — говорит Карли в программе.

Авторы сценария объясняют, что хотели обратить внимание на проблему зависимости, которая широко распространилась в США, а также на то, как от этого страдают дети.

Американское шоу "Улица Сезам" появилось ещё в 1969 году, оно изначально было ориентировано на детей из неблагополучных семей. Сегодня программа также продолжает поднимать актуальные детские проблемы.