Заслуженный учитель вступился за воспитательницу, уволенную за "Конька-горбунка"

Академик Евгений Ямбург выразил опасения, что вскоре никто из специалистов не пойдёт работать в детский сад, опасаясь "преследования и репрессий".

Заслуженный учитель Российской Федерации, академик РАО Евгений Ямбург прокомментировал скандал вокруг воспитательницы из Таганрога, которая объяснила своим подопечным фразу "посадить на кол" из сказки "Конёк-горбунок". По мнению эксперта, сотруднице детского сада, разумеется, стоило проявить находчивость, подобрав более подходящие выражения для дошколят. Но и администрация учреждения, на его взгляд, перегнула палку с увольнением.

— Подобная реакция администрации детского сада, которая увольняет воспитателя по жалобе вот такой родителей, — это значит, что мы превращаемся в сферу обслуживания, — приводит слова Ямбурга РИА " Новости " .

При этом педагог выразил опасения, что вскоре никто из специалистов не пойдёт работать в детский сад, опасаясь "преследования и репрессий".

Напомним, что основанием для увольнения воспитательницы стало решение Ростовского областного суда. Там пришли к выводу, что рассказы женщины негативно отразились на психическом здоровье детей. В частности, у одного из воспитанников после "Конька-горбунка" появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти и нежелание идти в детский сад.