Муж насильно обрил жену из-за найденного в завтраке волоса

Мужчину обвинили в сознательном причинении тяжкого вреда здоровью и "оскорблении скромности" супруги.

Житель Бангладеш обрил жену налысо после того, как нашёл в приготовленном завтраке с рисом и молоком волос. Об этом сообщает издание Global Punjab.

Инцидент произошёл в деревне в округе Джайпурхат. Соседи женщины обратились в полицию, когда узнали о произошедшем. В результате 35-летнего Баблу Мондала задержали.

— Он рассердился, увидев волос, а затем взял и насильно обрил голову жены, — рассказал начальник местной полиции.

Мужчине предъявили обвинение в сознательном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 14 лет лишения свободы. Также его обвинили в "оскорблении скромности" своей 23-летней супруги.