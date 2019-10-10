Зеленский заявил, что потерял почти все связи с российскими артистами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потерял связь практически со всеми российскими артистами после того, как был избран на высший пост. Об этом лидер Незалежной рассказал во время десятичасовой пресс-конференции, трансляцию которой ведут украинские СМИ.
— Я почти потерял всех (связь со всеми российскими артистами. — Прим. Лайфа). У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения, редко видимся, последний раз где-то два года назад. У меня нормальные отношения с Марюсом Вайсбергом, который снимал наши фильмы, — сказал глава государства.
Напомним, Зеленский решил устроить целый пресс-марафон в Киеве. В нём принимают участие около 300 журналистов, разговор украинского лидера с представителями СМИ проходит в гастрономическом центре Kyiv Food Market. Зеленский общается за столом с небольшими группами журналистов, которые сменяют друг друга.
В ходе десятичасового пресс-марафона лидер Незалежной уже успел прокомментировать необходимость встречи с Путиным, заявить о стремлении Порошенко стать лидером нового Майдана и рассказать, как Украина должна контролировать границу с Россией.
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