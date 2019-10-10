Медведев потребовал устранить в России "банковый роуминг"

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Фото © Pixabay

Премьер отметил, что "межрегиональная дискриминация" в сфере банковских услуг неприемлема и должна быть устранена.

Банковские комиссии при переводе средств между регионами России необходимо ликвидировать. Такую точку зрения высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства.

Изменения должны избавить граждан от так называемого банкового роуминга. Кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никакой нагрузки не влекут, — цитирует его ТАСС.

Как уточняется, в ходе заседания правительства рассматривался вопрос о банковских комиссиях, которые банки взимают с клиентов при межрегиональных переводах.

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