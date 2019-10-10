Большинство россиян назвали прошедшие выборы честными и достоверными

При этом эксперты отметили положительную динамику, так как по сравнению с прошлым годом доверие к власти выросло.

Почти 60% россиян считают, что выборы в единый день голосования, 8 сентября, прошли честно, а их результаты соответствуют волеизъявлению избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

— Мы зафиксировали высокий уровень доверия результатам выборов: 57% согласились с мнением, что результаты выборов в большинстве регионов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей, — сказал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

О недоверии к результатам выборов заявили 30% опрошенных. Год назад этот показатель был равен 34%. При ответе на вопрос о честности прошедших выборов 59% респондентов в свою очередь дали позитивную оценку, а 26% — негативную. Здесь тоже прослеживается положительная динамика, так как год назад честными выборы признали 57%, а нечестными — 33%.

Опрос проводился среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, что 8 сентября в России состоялся единый день голосования. В 16 регионах страны прошли выборы губернаторов. Везде уверенно победили либо действующие руководители, либо временно исполняющие обязанности. А средняя явка по стране превысила 41%, что значительно выше, чем год назад.

Накануне президент России Владимир Путин встретился с председателем ЦИК Эллой Памфиловой и поблагодарил её, а также всех людей, которые трудились во время избирательной кампании 2019 года, за прекрасно выполненную работу.