Путин: Россия заинтересована в честной и чистой борьбе в спорте

Россия заинтересована в честной и чистой борьбе в спорте, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Россия — спортивная держава" в Нижнем Новгороде.
В частности, глава государства поприветствовал на форуме руководителей международных спортивных организаций и спортсменов.
— Всех наших коллег, которые, так же как и мы, заинтересованы в успешном, уверенном развитии спорта, в сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы, — продолжил российский лидер.
VIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" стартовал сегодня в Нижнем Новгороде. В этом году уникальная дискуссионная площадка для представителей спортивного сообщества, на которой обсуждаются актуальные вопросы развития спорта и физической культуры, привлечёт не только российских лидеров отрасли, но и зарубежных.
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