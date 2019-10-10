Зеленский распустит Раду, если депутаты его фракции будут друг друга "есть"

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Фото © ТАСС / Пётр Сивков

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что через год распустит Верховную раду, если депутаты его партии "Слуга народа" не покажут эффективную работу и будут друг друга "есть". Об этом он заявил в ходе десятичасовой пресс-конференции.

Во время пресс-марафона у лидера Незалежной спросили, не слишком ли жёстко он выстроил политическую вертикаль. Основанием для этого вопроса стало то, что якобы во фракции "Слуга народа" есть раскол на разные политические группы.

Они победили благодаря мне, благодаря поддержке обществом моей фамилии и благодаря тому, что многие из них многое значат в своих регионах. Я не хочу ломать эту партию ("Слуга народа". — Прим. Лайфа). Они знают моё отношение, если они сами начнут "есть" друг друга, я через год их распущу, — сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский решил устроить десятичасовой пресс-марафон в Киеве. В нём принимают участие около 300 журналистов, разговор украинского лидера с представителями СМИ проходит в гастрономическом центре Kyiv Food Market. Зеленский общается за столом с небольшими группами журналистов, которые сменяют друг друга.

В ходе пресс-конференции лидер Незалежной уже успел прокомментировать необходимость встречи с Путиным, заявить о стремлении Порошенко стать лидером нового "Майдана" и рассказать, как Украина должна контролировать границу с Россией. Кроме того, он высказался относительно связей с российскими артистами.

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