В Московском зоопарке серьёзно заболел манул

Животное временно перевели в ветпункт, где оно круглосуточно находится под наблюдением специалистов.

Любимец гостей столичного зоопарка манул серьёзно заболел и находится под наблюдением специалистов. О недуге рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Резкое ухудшение самочувствия зверька специалисты зафиксировали в конце сентября.

— У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа, — уточнили представители зоопарка.

По их словам, животное временно перевели в ветпункт, где оно круглосуточно находится под наблюдением специалистов. Сейчас манул в стабильном состоянии, и "пока нет смысла делать какие-либо прогнозы". Врачи делают всё возможное, чтобы не допустить развития болезни.

За последний год здоровье зверька сильно пошатнулось. Во многом это связано с возрастом, так как животному уже десять лет, в то время как в природе манулы редко доживают до шести-семи лет. Также отмечается, что животные этого вида от природы обладают слабой иммунной системой и нередко страдают кошачьим иммунодефицитом.

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