Самарские власти пояснили слова чиновника о "на фиг ненужном" преднизолоне

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Данный препарат входит в перечень жизненно важных лекарств. Он спасает от шоковых состояний и назначается при тяжёлых травмах и хронических заболеваниях суставов.

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало слова заместителя главы ведомства Мергена Бадмы-Гаряева о том, что преднизолон "на фиг не нужен".

Ранее Бадма-Гаряев в эфире телеканала "Россия", где обсуждалась нехватка преднизолона в самарских аптеках, заявил, что "проблема выеденного яйца не стоит", а сам препарат "на фиг не нужен".

Фраза была вырвана из контекста. Диалог с корреспондентом содержал подробное и детальное объяснение ситуации, — говорится в сообщении Минздрава в "Твиттере".

В ведомстве отметили, что Бадма-Гаряев дал подробный ответ журналисту и объяснил, что нехватка преднизолона обусловлена позицией производителей. По словам замминистра, для получения лекарства достаточно обратиться к своему лечащему врачу и получить препарат бесплатно по рецепту. При этом Бадма-Гаряев подчеркнул, что запасов лекарства хватит для обеспечения льготников.

Что касается фразы "преднизолон на фиг не нужен", то здесь чиновник имел в виду препараты с аналогичным действием, которые "прекрасно работают".

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