У готовившего взрыв в Крыму россиянина нашли портрет Бандеры и свастику — видео

Пресс-служба ФСБ опубликовала видео задержания и обыска россиянина, который готовился устроить взрыв в одном из административных зданий в Крыму.
На представленных кадрах видно, что мужчина, являющийся приверженцем нацистской идеологии, хранил у себя дома изображения свастики, портрет Степана Бандеры и флаг Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ нашли в гараже у задержанного уже готовое самодельное взрывное устройство, а также бутылки с зажигательной смесью.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram