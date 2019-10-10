У готовившего взрыв в Крыму россиянина нашли портрет Бандеры и свастику — видео

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Пресс-служба ФСБ опубликовала видео задержания и обыска россиянина, который готовился устроить взрыв в одном из административных зданий в Крыму.

На представленных кадрах видно, что мужчина, являющийся приверженцем нацистской идеологии, хранил у себя дома изображения свастики, портрет Степана Бандеры и флаг Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ нашли в гараже у задержанного уже готовое самодельное взрывное устройство, а также бутылки с зажигательной смесью.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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