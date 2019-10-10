Минск оценил потери от налогового манёвра России в 400 млн долларов в год

Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Налоговый манёвр России в нефтяной сфере обойдётся белорусской экономике многомиллионными потерями. Об этом в четверг заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

— Суммарно за два года 800 миллионов долларов: 400 миллионов в этом году и 400 миллионов в следующем, — проинформировал чиновник, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что на сегодняшний день Белоруссия находится "в процессе обсуждения" механизма компенсации потерь. Однако в российском МИД ещё летом исключили возможность каких-либо обязательных выплат для Минска из-за налогового манёвра, поскольку это "суверенное право" нашей страны.

Напомним, что так называемый налоговый манёвр в нефтяной сфере направлен на постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу. Из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на продукты чёрного золота у Минска ожидаются дополнительные издержки.