Путина обрадовало, что россияне стали реже выпивать

Глава государства отметил, что данный фактор способствует увеличению продолжительности жизни граждан страны.

Президент РФ Владимир Путин отметил снижение употребления спиртного россиянами. Выступая на открытии форума "Россия — спортивная держава" в Нижнем Новгороде, российский лидер заявил, что ему приятно сообщить о том, что ВОЗ отметила тенденцию к отказу граждан страны от употребления крепкого алкоголя.

— Россия резко сократила за последние годы — это очень хорошо — сократила употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом, — добавил он.

При этом он отметил, что данный фактор способствует увеличению продолжительности жизни в стране.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проходит форум "Россия — спортивная держава". На площадке собралось более трёх тысяч экспертов не только из России, но и со всего мира. Основная тема на повестке дня — развитие спорта в стране в интеграции с мировым сообществом. Лайф ведёт трансляцию мероприятия.